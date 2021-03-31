Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Александр Ремига во время своей пресс-конференции.

Во Владимирской области планируют построить пять межмуниципальных приютов для . Предполагается, что они появятся во Владимире, в Коврове, Муроме, Вязниках и Александровском районе. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Александр Ремига во время своей пресс-конференции.Ожидается, что будут возведены три крупных центра, вместимостью по 150 особе, а также два небольших - размером до 50 животных.«В Москве такие объекты стоили от 50 до 100 миллионов рублей», - добавил Александр Ремига.Замглавы региона отметил, что приюты разместят вдали от жилых домов. После чипирования, четвероногие будут возвращаться в естественную среду обитания.Отметим, что в начале апреля администрация Владимирской области планирует представить Заксобранию концепцию размещения организаций. До 15 апреля свою пресс-конференцию даст департамента ветеринарии, который ответит на вопросы о новой системе содержания бродячих животных.