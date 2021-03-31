С 5 апреля два пригородных поезда во Владимирской области поменяют расписание. Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, из-за ввода стоянки для высадки и посадки

С 5 апреля два пригородных поезда во Владимирской области поменяют расписание. Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, из-за ввода стоянки для высадки и посадки пассажиров на остановке Ковров-Вост. Поезд № 6415 сообщением Вязники – Ковров 1 будет отправляться в 16:46, Сеньково 16:54-16:55, Мстера 17:03-17:18, о.п. 288 км 17:24-17:25, Сарыево 17:27-17:28, Крестниково 17:32-17:33, о.п. 273 км 17:38-17:39, о.п. 270 км (Осипово) 17:41-17:42, Гостюхино 17:47-17:48, о.п. 262 км 17:51-17:52, Ковров Вост. 17:55-17:56, Ковров 1 приб. 18:00. Поезд № 6417 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 18:01, о.п. 253 км 18:05-18:06, Федулово 18:08-18:09, Сергейцево 18:11-18:12, П. 243 км 18:14, Новки 1 Вост 18:16, Новки 1 18:17-18:18, Камешково 18:21-18:22, Тереховицы 18:27-18:28, Новая жизнь 18:32-18:33, Второво 18:38-18:39, Карякинская 18:45-18:46, о.п. 209 км (Выселки) 18:48-18:49, Лемешки 18:52-18:53, Боголюбово 18:57, Автоприбор 19:03-19:04, Владимир Вост. 19:06, Владимир приб. 19:09. Сверить актуальное расписание можно на сайте vvppk.ru