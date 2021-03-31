Мужчина застрелил беременную самку лося в период времени, когда добыча этого вида животного запрещена.

25 марта в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району Владимирской области поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве туши лося.Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили пулевые отверстия в шее беременной самки лося. Сотрудники охотхозяйства пояснили, что в этот период времени добыча данного вида животного запрещена в соответствии с Правилами охоты.В результате противоправных действия Государственной инспекции по охране и использованию животного мира был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей.Полицейские при содействии работников охотхозяйства провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установив круг лиц, которые могли иметь причастность отстрелу животного.В результате проведенной работы был задержан 58-летний житель города Владимира.Фигурант в содеянном сознался.Установлено, что соответствующих документов на отстрел мужчина не имел.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота).