Четверо жителей Петушинского района признаны виновными.

Четверо жителей Петушинского района признаны виновными.В зависимости от роли каждого, либо за незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной преступной группы, либо покушение не незаконный сбыт наркотических средств или же систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Судом установлено, что осенью 2017 года организатор (лицо цыганской народности) организовал преступную группу для систематического и масштабного сбыта наркотических средств «гашиш» и «карфентанил» на территории города Покров Петушинского района Владимирской области. В нее, помимо самого организатора, вышли не менее 7 других лиц цыганской народности.Деятельность членов указанной группы осуществлялась согласно заранее распределённым ролям, отметили правоохранители. Так, трое из них отвечали за поставку оптовых партий наркотических средств и их последующую фасовку на более мелкие партии. Двое членов указанной группы размещали наркотики в тайники, месторасположение которых сообщали их потребителям после получения от них денег за приобретаемый товар. Еще двое членов ОПГ, будучи наркозависимыми и имея обширный круг знакомых-наркоманов, реализовывали наркотики «из рук в руки».Деятельность организованной преступной группы пресечена правоохранительными органами 19 февраля 2019 года.По месту жительства фигурантов изъято более 100 граммов наркотического средства «гашиш», а также весы и фрагменты упаковок для фасовки наркотических средств, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, средства мобильной связи, используемые осужденными при совершении преступлений.В итоге, суд назначил 47-летнему А. наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 300 тыс. рублей. 33-летняя С. приговорена к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 150 тыс. рублей.55-летней Т. и 35-летнему М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 90 тыс. рублей и 10 лет 6 месяцев со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Отбывать его им предстоит в исправительной колонии общего и строгого режима соответственно.Приговор в законную силу не вступил.Отмечается, что с одним из фигурантов дела заключено досудебное соглашение и дело рассмотрено в общем порядке. В отношении еще двоих участников преступной группы (в том числе, организатора) - дело прекращено в связи с их смертью. Еще один обвиняемый в настоящее время объявлен в розыск.Фото