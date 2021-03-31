Депутаты Госдумы в срок подали сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы в срок подали сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Изучением и проверкой деклараций займется Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, отметил спикер.Декларации появятся на официальном сайте Государственной Думы не позднее чем через 14 дней, уточнил председатель ГД.Напомним, что на пленарном заседании 24 марта Володин , что декларации о доходах подали 416 депутатов, но 28 парламентариев ее пока не представили. Он призвал коллег сделать это до 1 апреля.Народные избранники обязаны подавать декларацию ежегодно не позднее 1 апреля в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Все сведения доступны на сайте ГД.