Вместо подхода к подъезду – настоящее болото. Единственное спасение для жителей дома номер 58 по улице Куйбышева – тротуар. Вся остальная территория напоминает небольшой водоем. По словам

Вместо подхода к подъезду – настоящее болото. Единственное спасение для жителей дома номер 58 по улице Куйбышева – тротуар. Вся остальная территория напоминает небольшой водоем. По словам местных, проблема заключается в забитом грязью сливе. Ольга Скрябова, жительница дома № 58 Надоело вот это болото. Ни машин не поставить, ни детям погулять, ничего. Одна вода. Оно