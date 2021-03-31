Сразу пять эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в апреле: уникальный документальный фильм о киберспортсменах «NAVI. Рожденные

Сразу пять эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в апреле: уникальный документальный фильм о киберспортсменах «NAVI. Рожденные побеждать», новая серия «Девяностых» — «Реклама», картина о судьбе лыжницы Елены Вяльбе «Белый снег», романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном мегаполисе 90-х «Мой год в Нью-Йорке» и сентиментальная отечественная драмеди «Рашн юг». «NAVI. Рожденные побеждать» (Россия, 2021) — документальный фильм о киберспорте. Картина приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались