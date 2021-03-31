“Асфальт у нас не приживается”, сказала 5 лет назад мэр Владимира Ольга Деева. И похоже слова бывшей чиновницы оказались пророческими. Что ни весна, отремонтированные в областном центре

“Асфальт у нас не приживается”, сказала 5 лет назад мэр Владимира Ольга Деева. И похоже слова бывшей чиновницы оказались пророческими. Что ни весна, отремонтированные в областном центре дороги, словно “после бомбежки”. Ольга, автолюбитель Отвратительно. Качество вообще никакое. Вот видите, вот я влетела, вот буквально две минуты назад влетела в канаву. Ну и что. А вот