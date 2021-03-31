Установлено, что в результате его действий государству причинён материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей.

В Суздальском районе браконьер, убивший самку лося, приговорён к трём годам колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.В ноябре 2018 года охотник без разрешения на отстрел животного на территории Исадского охотучастка убил лосиху. Установлено, что в результате его действий государству причинён материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей.Мужчину признали виновным. За своё преступление он на три года отправится в тюрьму. На два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия.Осуждённый пытался обжаловать вердикт, но апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.