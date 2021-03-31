Во время выборов лидера США результаты подсчета голосов регулярно подтасовывались в пользу Джо Байдена. Это выяснили журналисты консервативного издания.

Во время выборов лидера США результаты подсчета голосов регулярно подтасовывались в пользу Джо Байдена. Это выяснили журналисты консервативного издания.Если учитывать события, которые произошли за последние несколько лет, США вряд ли можно назвать образчиком демократии. Право граждан на самовыражение всячески ущемляется, появляются резонансные случаи цензуры.Президентские выборы в стране также были омрачены скандалом. Сторонники Дональда Трампа, который был одним из фаворитов избирательной гонки, заявили, что имели место многочисленные подтасовки в пользу соперника лидера республиканцев .Теперь журналисты портала Gateway Pundit провели собственное масштабное расследование, которое подтвердило факт манипуляций. Сообщается, что были проанализированы все случаи, когда количество голосов в пользу Трампа снижалось.Примечательно, что все запросы сотрудников издания по данному поводу остались без ответа. Это позволило сделать вывод, что у данных действий отсутствуют законные основания.Сначала было известно только о шести подобных случаях. Теперь к этому числу после исследования были добавлены еще три эпизода. Всю информацию журналисты оформили в виде таблицы, а также сделали по данной теме наглядный видеоролик.В общей сложности, как утверждает издание, потерял во время выборов порядка 400 тысяч голосов. Эксперты не исключают, что махинация была еще более масштабной.