Управление образования администрации города Владимира сообщает, что 1 апреля открывается запись...

Управление образования администрации города Владимира сообщает, что 1 апреля открывается запись детей в первый класс.Прием детей в первый класс проходит в два этапа. Первый - с 1 апреля до 30 июня: для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории.Второй этап - для детей из других районов: прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест, но закончиться должен не позднее 5 сентября.Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.Документы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через портал Госуслуг и портал образование33.рф.Фото: https://pixabay.com/ru/