30 марта состоялось заседание координационного комитета президентского фонда культурных инициатив,...

30 марта состоялось заседание координационного комитета президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Ими стали 1 382 проекта из 84 регионов страны, в том числе 20 проектов из Владимирской области.Поддержку получили:-Муромское окружное отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов с проектом о семейных ценностях "Cемейное дело - секрет успеха"-Региональное добровольческое общество с краеведческим проектом "Код наследия Костерево"-ИП А.О.Родин и его проект для развития творческой молодежи "Центр уличных субкультур "Доминант"-Владимирский музей ложки с проектом "Владимирские композиторы, поэты-песенники и исполнители родному краю"-АНО "АКМЕ" с проектом "Другое зрение" о приобщении слепых детей к современной детской культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям посредством мультфильмов с тифлокомментариями, а также популяризации инклюзивной культуры-ВРОО "ДОМИНАНТ" с проектом "Уличный вклад" для молодежи, увлеченных уличными субкультурами-Благотворительный фонд "ШЕРЕДАРЬ" с проектом "Кинофорум "Шередарь" об освещения идей благотворительности в медиа-пространстве-АНО «КАТАРИОС» и ее проект "Сказки русского леса. Les contes de la forêt russe" о популяризация любви к России-АНО ИТ "Цифровые технологии для общества" и ее проект "Межрегиональная информационно-просветительская акция «Живая нить традиций. Нематериальное культурное наследие Владимирской области» о сохранении коллективной памяти о культуре русского народа- Музыкальная школа №3 ИМ. Н.Г. ЛАВРЕНТЬЕВА" с проектом "II Международный фестиваль-конкурс исполнителей русского романса и православной песни "Во имя Семьи, Любви и Верности" во славу Святых благоверных кня..." о духовно-нравственном и культурном развитии-Муромский театр кукол "Франт" и его "Спектакль во дворе" для детей-АНО "ТВОЙ МИР" с проектом "Познавательное web-приложение Кристалл истории" о сохранении исторической памяти-АНО "Культурная инициатива" с проектом "Легенды Мещёры - руками детей" о формировании положительного и привлекательного имиджа территории Мещера путем создания мультипликационного фильма «Мещерский сказ-АНО "ДСЦ "КАЛЕЙДОСКОП" с проектом "Любимый город", целью которого является художественное оформление объекта-ВРОО "БУКВИЦА" и ее проект "Передвижная интерактивная выставка "В начале дел великих" о создании условий для интеллектуального и творческого роста детей, подростков и молодежи-Детская школа искусств № 1 им. Епанчиной А. А с проектом "Студия песочной анимации Пески времени"-ЦЕНТР «ШАГ» и его проект "Городская детско-молодежная ТВ-студия "Медиацентр"-Мстёрский художественный музей с проектом "Мстёрский край. История развития"-Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" с проектом "Муромские сказки для всех"-ВРОО ПВГ "НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ" и ее проект " Открытый городской фестиваль исторической реконструкции "Живая история". Тема фестиваля: "Ковров. Сороковые"Фото: freepik