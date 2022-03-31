Сегодня вечером Владимирская область должна принять новый состав с вынужденными переселенцами из...

Сегодня вечером Владимирская область должна принять новый состав с вынужденными переселенцами из народных республик Донбасса и Украины. Он станет уже четвертым по счёту. Людей автобусами доставят в пункты временного размещения. Сейчас они развернуты по всей области. В том числе в Муроме. В одном из пунктов побывал председатель Заксобрания Владимир Киселёв. Подробности - в нашем репортаже.Евгения Аликина приехала в Муром из ЛНР с двумя детьми неделю назад. В городе на Оке семье Аликиных понравилось - чистый воздух, приветливые люди. Девятилетний Илья скучает по дому. В особенности по отцу, который остался в Красном Луче со своей пожилой мамой и готовится встать на защиту народной республики.Евгения Аликина, жительница ЛНР, г. Красный Луч:- Двое детей - это очень тяжело, это страшно. Я забрала детей и уехала, я туда не вернусь. Меня там ничего не ждет. Детей не ждет. Здесь – школа, садик, учеба. Все не далеко.Но не все готовы начать жизнь с чистого листа. Александра Макиенко родом из Мариуполя. Там женщина училась, работала, вышла замуж, воспитала дочь. Все, что нажила - осталось там, в городе на берегу Азовского моря. Александра Николаевна всё же надеется вернуться на родину. Момент, когда русские войска спасали мариупольцев, вызволяя из подвалов, в памяти останется навсегда.Александра Макиенко, жительница Мариуполя:- Нам подавали руку, и так высоко было... Мне самой уже 70, и мне руку подавали, и все по очереди мы выходили. Среди нас были дети раненые, представляете? В ручках, им оказали помощь и сказали, "мы не можем держать вас долго в больницах, с ранением, дальше выживайте как хотите". И нам руку подавали русские солдаты и вытаскивали.В Муроме, в пункте временного размещения «Святогор», сегодня проживают 40 человек из народных республик Донбасса и Украины. 22 женщины, 9 детей, 9 мужчин. Законодательное Собрание Владимирской области в постоянном контакте с администрацией и муниципалитетами проводит работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам.Глава регионального парламента Владимир Киселев встретился с людьми вместе с главой округа Муром Евгением Рычковым . Председатель ЗакСобрания выслушал все просьбы и пожелания, вручил подарки детям.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Очень хочется этим людям помочь. Помочь, чтобы они ощутили себя в кругу друзей. Они действительно пережили очень тяжелое потрясение – вот сейчас рассказывали такие страшные вещи, что сидели в подвалах неделями, а уже в Россию фактически убегали под бомбежками, под выстрелами. Никаких «зеленых коридоров, к сожалению, украинская сторона им не организовывала.Глава округа Муром подчёркивает: переселенцев встретили с искренней муромской душой – как своих. Как и в других городах, муромляне собирают одежду, игрушки, домашнюю утварь и другие вещи первой необходимости. Своих не бросаем!Евгений Беляев "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Законодательного Собрания области.