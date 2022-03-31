Камешковский районный суд Владимирской области продолжает расследование громкого уголовного дела о...

Камешковский районный суд Владимирской области продолжает расследование громкого уголовного дела о похищении малолетнего ребенка осенью 2020 года.В течение марта 2022 года было проведено 4 судебных заседания по уголовному делу в отношении подсудимого Дмитрия Копылова, в ходе которых судом допрошены законные представители несовершеннолетних потерпевших, оглашены показания и просмотрены видеозаписи допроса несовершеннолетних потерпевших, рассмотрены ходатайства подсудимого, в том числе об изменении в отношении него меры пресечения, в удовлетворении которого судом было отказано.31 марта 2022 года судом закончено исследование письменных материалов дела по всем 62 эпизодам обвинения. Судебное разбирательство отложено на 4 апреля 2022. Суд приступит к исследованию вещественных доказательств.Напомним, что обвиняемый Дмитрий Копылов был задержан 20 ноября 2020 года. Позднее решением Камешковского районного суда обвиняемый взят под стражу на 1 месяц 30 дней. Поиски мальчика начались 28 сентября. 12 января 2021 года обвиняемому продлили срок наказания на 1 месяц 9 суток, по 27 февраля 2021 года включительно. В декабре 2021 года Следком завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Копылова и направил его в суд, а уже 20 декабря в Камешковском районном суде состоялось 1 судебное заседание.Позднее, 27 декабря Камешковский районный суд вновь приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Камешковского района. После этого состоялось еще два судебных заседания.Фото: freepik