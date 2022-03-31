Сегодня, 31 марта, знаменитой певице Лайме Вайкуле исполняется 68 лет. Песни артистки знает практически каждый, однако сама она, несмотря на популярность, остается загадкой. Своими секретами Лайма Станиславовна не делится, а о личной жизни предпочитает молчать, хотя уже больше 40 лет счастлива с любимым мужчиной, который так и не стал ее мужем.

Сегодня, 31 марта, знаменитой певице Лайме Вайкуле исполняется 68 лет. Песни артистки знает практически каждый, однако сама она, несмотря на популярность, остается загадкой. Своими секретами Лайма Станиславовна не делится, а о личной жизни предпочитает молчать, хотя уже больше 40 лет счастлива с любимым мужчиной, который так и не стал ее мужем.Родители Лаймы Вайкуле, как ни странно, не имели к искусству никакого отношения. Несмотря на это, с раннего возраста будущая звезда увлеченно пела, а уже в 12 лет впервые выступила на сцене. На тот момент никто даже не предполагал, что девочку ждет большое будущее. К тому же, какое-то время она не задумывалась о карьере певицы.После окончания школы Вайкуле поступила в медицинское училище. Параллельно с учебой она посещала уроки вокала, а потом прошла прослушивание у знаменитого маэстро Раймонда Паулса и попала в Рижский оркестр. Выступления приносили молодой солистке удовольствие и неплохой доход, кроме того, у нее началась совсем другая жизнь.К 16 годам будущая звезда осознала, что нравится парням, и начала наверстывать упущенное. Девушка связалась с компанией ребят постарше и многое попробовала в первый раз, не задумываясь о последствиях. В какой-то момент Лайма поняла, что беременна, и решилась на аборт. После этого с сомнительными развлечениями было покончено. К тому же, вскоре она встретила свою настоящую любовь.С бас-гитаристом Андреем Латковским артистка познакомилась еще подростком, а позже начала выступать с ним в одном коллективе. Латковский оказался надежным и заботливым – со временем их дружеские отношения переросли в романтические. Вайкуле была увлечена новыми чувствами, но не забывала о карьере, которая начала развиваться с немыслимой скоростью. Она создала собственный ансамбль, спела "Вернисаж" с Валерием Леонтьевым и прославилась даже за границей. Латковский был с ней рядом и в минуты счастья, и в самые тяжелые моменты жизни.В 90-х у Лаймы Вайкуле обнаружили онкологию – прогнозы врачей не сулили ничего хорошего. Только Андрей смог по-настоящему поддержать певицу в сложное время, когда она практически потеряла надежду. Вместе они победили болезнь и не растеряли своих чувств даже спустя годы, однако так и не стали мужем и женой. Некоторым союз влюбленных кажется странным, но паре до этого нет никакого дела. Они счастливы рядом друг с другом уже больше 40 лет безо всяких клятв и печатей в паспорте.О своей жизни с возлюбленным Лайма практически никогда не рассказывает. Певица называет себя незамужней женщиной и не планирует менять семейное положение. Артистка дорожит своей свободой и жалеет только о том, что так и . Вайкуле дважды была беременна, но делала аборты, оставляя материнство на потом. Однако позже, когда созрела, она уже не смогла завести наследников. В 2010 году знаменитость решилась на ЭКО и пережила выкидыш, а от мыслей от усыновления отказалась по совету своего духовника.