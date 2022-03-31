По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 42 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 42 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 2051 человек пошли на поправку. Всего переболевших на территории 33 региона - 134 210 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 марта 2022 года лабораторно подтверждено 132 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/