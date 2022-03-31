В середине марта текущего года в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило...

В середине марта текущего года в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 42-летней местной жительницы. По словам потерпевшей, на нее напал знакомый мужчина и отобрал имущество на сумму более 170 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Выясняя обстоятельства произошедшего, полицейские установили, что накануне женщина находилась в компании приятелей, один из которых ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции. Местная жительница об этом знала и предусмотрительно, перед визитом к знакомым, спрятала золотые часы в свою одежду. Спустя некоторое время, заметив на гостье золотую цепочку, злоумышленник, выбрав подходящий момент, попытался отнять ее у владелицы. Однако местная жительница активно сопротивлялась. Разозлившись, мужчина схватил нож и, приставив к горлу, потребовал отдать все ценное. Испугавшись, женщина выполнила требование, в результате чего лишилась золотых часов и украшений, денег и мобильного телефона.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 3 городского УМВД установили местонахождение и задержали причастного к разбойному нападению 47-летнего местного жителя.Фигурант успел продать золотую цепочку, за которую выручил 24 000 рублей. Похищенное имущество и денежные средства частично изъяты.Мужчина признал свою вину. Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/