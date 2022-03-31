На базе центра «Мой бизнес» организован колл-центр для предпринимателей Владимирской области, где...

На базе центра «Мой бизнес» организован колл-центр для предпринимателей Владимирской области, где можно получить подробную информацию о мерах государственной поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Задать все интересующие вопросы можно по телефонам «горячей линии»: (4922) 77-76-20 и (800) 100-33-27, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, Агентство экономического развития Владимирской области запустило сайт investvladimir.agency. На платформе представлены разделы: анализ экономической ситуации в регионе; информирование об изменениях в законодательстве и действующих антикризисных мерах поддержки; сбор предложений о разработке новых необходимых мер поддержки бизнеса; взаимодействие с экспертными сообществами и органами власти. Информация на сайте собрана по отраслям: Сельское хозяйство, Промышленность, Малый и средний бизнес, Инвестиции, Экспортная деятельность, IT технологии. Внутри каждого раздела есть форма обратной связи («Задать вопрос») для вопросов и предложений по новым мерам поддержки. Также работает «горячая линия» антикризисной поддержки бизнеса − (800) 222-33-19.«Сейчас наша основная задача − максимально быстро сориентировать предпринимателей в изменяющихся экономических условиях. «Горячие линии» необходимы, чтобы бизнес оперативно получал всю информацию по мерам поддержки, мог задать любой интересующий вопрос. По поручению главы региона Александра Авдеева мы готовим второй пакет мер поддержки для бизнеса. Все подробности также можно будет узнать по телефонам «горячей линии», − сообщил врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига.Фото: https://pixabay.com/ru/