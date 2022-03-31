Операторы работают в будни с 9 до 18 часов. Номера «горячей линии»: (4922) 77-76-20 и (800) 100-33-27.

Во Владимирской области на базе центра «Мой бизнес» организован колл-центр для предпринимателей. Специалисты помогут получить информацию о мерах господдержки МСП.Операторы работают в будни с 9 до 18 часов. Номера «горячей линии»: (4922) 77-76-20 и (800) 100-33-27.«Основная задача − максимально быстро сориентировать предпринимателей в нынешних экономических условиях. По поручению главы региона мы готовим второй пакет мер поддержки», − добавил врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига.Ранее Белый дом запуск первого пакета антикризисных мер для владимирской экономики.