«Дом Мусатова» на улице Гагарина во Владимире включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Здание должны были снести летом 2020 года. По имеющимся архивным сведениям дом

«Дом Мусатова» на улице Гагарина во Владимире включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Здание должны были снести летом 2020 года. По имеющимся архивным сведениям дом построен в 1870 году крестьянином А.А.Поленовым. Следующий владелец крестьянин М.М.Чирин в 1880-х годах держал при доме постоялый двор. В 1895 году владельцем дома стал Павел Михайлович Мусатов. Он занимался