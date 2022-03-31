В Киржаче вынесли приговор двум местным жителям в возрасте 40 и 48 лет. Их признали виновными в...

В Киржаче вынесли приговор двум местным жителям в возрасте 40 и 48 лет. Их признали виновными в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.Как установил суд, 7 мая .2021 года у злоумышленников возник умысел, направленный на приобретение в целях личного употребления наркотического средства. Реализуя задуманное, в тот же день в сети «Интернет», в виртуальном магазине они заказали и оплатили наркотическое средство массой 1,83 гр.После, получив от неустановленного лица координаты местонахождения наркотика, проследовали к обозначенному месту, где забрали «закладку». Наркотики подсудимые хранили при себе для личного потребления.В последующем указанные лица были задержаны сотрудниками полиции.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, с учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/