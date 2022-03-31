Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проведет корректировку платы за отопление по итогам 2021...

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проведет корректировку платы за отопление по итогам 2021 года. Она будет отображена в квитанции за март отдельной строкой.Корректировка будет произведена клиентам, которые оплачивают тепловую энергию в течение всего года равными долями и чьи дома оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии. Мероприятия проводятся в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Правила № 354).Всего во Владимире корректировка будет проведена для 682 многоквартирных домов. Среди них для 72 домов будет выполнен перерасчет в сторону уменьшения платы. Для 610 домов будет выполнено доначисление на сумму 135,87 млн рублей.Для жителей, у которых рост платежа за услуги отопления вырастет более чем на 25% относительно аналогичной квитанции за март 2021 года, будет предоставлена рассрочка (согласно п.72 Правил №354 за предоставленную рассрочку взимаются проценты в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной Правительством РФ). Для подачи заявления о предоставлении рассрочки клиентам необходимо обратиться в ближайший офис приема и обслуживания клиентов или заполнить форму на сайте компании https://vladimir.esplus.ru/ в разделе «Заключение соглашения о рассрочке на сумму ежегодной корректировки по отоплению».Отметим, что размер корректировки зависит от объема тепловой энергии, потребленного многоквартирным домом в 2021 году. На фактическое потребление тепла влияют температура окружающей среды, сложившаяся в прошлом году, продолжительность отопительного периода, а также особенности системы теплоснабжения дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы. Подробный расчет размера корректировки по каждому дому будет предоставлен в ГЖИ, администрацию г. Владимира, управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам.Адреса офисов г. Владимира:Суздальский пр-т, д. 11д (с 8:30 до 17:30)ул. Мира, д. 61А (с 8:00 до 18:00)ул. Верхняя Дуброва, д. 26 Г (с 8:30 до 17:30)