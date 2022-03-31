В нацпроекте Производительность труда уже 43 предприятия и это не предел - до конца года...

В нацпроекте "Производительность труда" уже 43 предприятия и это не предел - до конца года подключатся ещё 7 компаний. Как сотрудники обмениваются опытом на базе "Фабрики офисных процессов" и насколько важен порядок на рабочем месте? Выяснила Мария Городская.- А выходные можно взять?- Можно... У Вас вообще нет выходных, Вы директор.Место, в котором заведующая социальным отделом может стать генеральным директором, а экономист переквалифицироваться в юриста. На "Фабрике офисных процессов" сотрудники меняются местами, смотрят на себя со стороны и стараются применить инструменты бережливого производства, которые потребуются в работе.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Что получают от этого участия? Получают компании возможность набора новых компетенций и второе - доступ к Фонду развития промышленности. Также возможность стать участником программ по инвестиционно-налоговому вычету - это специальная мера, которая доступна именно для участников национального проекта "Производительность труда".Сотрудников администрации Кольчугинского района учат главному - ценить время и ресурсы. Одна минута здесь - один реальный рабочий день. Коммуникация между сотрудниками, расположение офисов, ответственность за решение определённых задач и даже организация своего рабочего места - здесь нет мелочей.Юлия Логинова, замначальника экономического управления администрации Кольчугинского района:- Рабочее место оставляет желать лучшего, там, конечно, надо наводить порядок, потому что порой вообще ничего не найдёшь на столе, что у тебя где лежит.Картирование процессов, проектный метод, управление изменениями, система 5С в офисе. В реальную прибыль конвертируется даже вовлеченность сотрудников в рабочий процесс, их отношение к делу.Алексей Андрианов, глава администрации Кольчугинского района:- Подобрали таких сотрудников, из разных сфер ЖКХ, строительства, архитектуры, специалистов оргработы, специалистов кадровой службы, чтобы они прошли мастер-класс, чтобы они повысили свои профессиональные компетенции, и это всё отразилось на нашей работе.Когда сотрудник находится в одной должности долгое время, это мешает увидеть свои ошибки, рассказывает тренер РЦК Андрей Зверев. Здесь помогает командная работа и "перетасовка".Андрей Зверев, руководитель проекта РЦК, тренер «Фабрики офисных процессов»:- Мы даём некий опыт, чтобы другой прочувствовал себя на месте этого человека. А то мы зачастую приходим и говорим: "Ой, да что там тебе делать? Работы буквально ничего". Понять, прочувствовать и осознать, насколько ему может быть тяжело или, наоборот, просто, помогает как раз наша Фабрика.Обучение для предприятий - участников нацпроекта бесплатное. Для остальных, кто хочет сэкономить финансы компании в период санкций, командный тренинг можно пройти на коммерческой основе - программа актуальна для любой организации.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"