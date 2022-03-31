В связи с ожидаемым половодьем ряд жителей Вязниковского, Муромского и Меленковского районов...

В связи с ожидаемым половодьем ряд жителей Вязниковского, Муромского и Меленковского районов получили пенсии за апрель и май досрочно - сообщает отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области.Для заблаговременного обеспечения граждан продуктами питания и другими товарами первой необходимости Отделением ПФР по Владимирской области принято решение об опережающем финансировании пенсий и иных социальных выплат за апрель и май 2022 года пенсионерам, проживающим на территории возможного подтопления. Так, в марте досрочно получили пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за апрель-май 130 жителей 3-х населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы.Кроме того, в марте осуществлено финансирование пенсий и социальных выплат за апрель-май 84 жителей 13-ти населенных пунктов Муромского района: сел Польцо, Благовещенское и Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Мартыново, Михайловка, Полесково и Сафоново; 35 жителей 4-х населенных пунктов Меленковского района: деревень Шохино, Анохино, Елино и улицы Заводская деревни Усад.Данное решение принято на основании прогнозных оценок комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администраций Вязниковского, Меленковского и Муромского районов.Финансирование досрочной выплаты пенсий и пособий произведено с учетом графика работы местных почтовых отделений. Общая сумма дополнительных выплат составила 8866,42 тыс. рублейФото: freepik