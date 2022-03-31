И о животных в городских джунглях. Коты прилетели, - пишет жительница Коврова Наталья Никитина...

И о животных в городских джунглях."Коты прилетели", - пишет жительница Коврова Наталья Никитина ВКонтакте. Почуяли весну и птицы. Не самый удачный бассейн выбрала пташка на видео Елены Смирновой. Зато посмотрите на этого скворца из группы "Природа Владимиркой области": самец облачился в "свадебный наряд". Возле парка Дружба вовсю активизировались белки. А это уже домашний обитатель - "ручной динозавр" волонтера Веры Пахомовой, он же страус. Новый житель приюта диких птиц "Воронье гнездо" не прочь поспать прямо на подушке. Кстати, сюжет о реабилитационном центре выйдет уже в эту субботу в 8 утра.