Добиться стройности и красивой фигуры можно без особых усилий.

Добиться стройности и красивой фигуры можно без особых усилий.Депутат Госдумы Светлана Журова знает, как похудеть легко. По ее словам, нужно заниматься бегом и перестать есть после 18 часов. Именно таким способом женщина сбросила вес после родов.По словам политика, тренировки на улице лучше спортивных ухищрений в зале, передают . Светлана убеждена, что значительно похудеть за считанные дни невозможно. Она предлагает посвятить правильному питанию и тренировкам хотя бы месяц.