Специалист в области экономики объяснила, обладатели каких профессий нужны России больше остальных трудящихся.

Специалист в области экономики объяснила, обладатели каких профессий нужны России больше остальных трудящихся.опубликовала результаты разговора с экспертом Екатериной Самраиловой на тему рынка труда в России. По мнению опытного экономиста, сейчас стране требуется рабочая сила, а не офисные сотрудники.отмечает, что женщина обратилась к статистике с целью выяснить, какие специалисты особенно актуальны. По ее словам, России сейчас нужны газосварщики, слесари и электрики, которые обладают необходимыми компетенциями.