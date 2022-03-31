31 марта 2022 года православные верующие чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

31 марта 2022 года православные верующие чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.Святой КириллПреподобный Кирилл, имя которого носит нынешний церковный праздник, родился в Иерусалиме в 4 веке и с детства исповедовал христианство. Достигнув совершеннолетия, благочестивый юноша постригся в монахи, затем стал пресвитером, а впоследствии – архиепископом.Когда в городе был голод, Кирилл распродал все свои вещи, чтобы помочь нуждающимся, а затем с этой же целью стал продавать церковную утварь, за что был оклеветан еретиками. Архиепископа изгнали из города и лишь спустя годы он смог вновь вернуться к своей службе в храме.Что нельзя делать 31 мартаВ народе день памяти святого Кирилла называют Кирилловым днем. Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались нескольких строгих запретов. Чтобы не случилось беды со здоровьем, строго-настрого запрещалось стричь волосы и ногти. Также считалось, что 31 марта нельзя купать детей и ходить в гости даже к близким родственникам – все это грозило неприятностями.Приметы и традицииСегодняшний церковный праздник имеет еще одно народное название – Дери полоз. Такое оригинальное название связано с традицией убирать сани – считалось, что больше в этом году они уже не нужны, а при дальнейшем использовании можно лишь испортить полозья. Согласно другим традициям, в Кириллов день женщины собирали мать-и-мачиху и делали из нее отвар, которым нужно было умыться в целебных целях. Благоприятным этот церковный праздник считался и для все прочих процедур, связанных как с физическим, так и с ментальным здоровьем.Что касается погодных примет 31 марта, что православные верили:Если зацвела мать-и мачеха, то лето будет теплым.Если прилетели лебеди или появились комары, то надо ждать теплой погоды.Если пропали скворцы, то наступит ненастье.Если звезды кажутся маленькими, пойдет дождь.