Он запланирован на октябрь этого года и пройдет в Москве. Организатор - Министерство просвещения...

Он запланирован на октябрь этого года и пройдет в Москве.Организатор - Министерство просвещения России. Для отбора участников разработано специальное мини-приложение ВКонтакте. В первый раз форум проходил в прошлом году. Он собрал более тысячи учителей из 85 регионов страны, в том числе 6 педагогов Владимирской области. На протяжении двух днй участники обсуждали актуальные вопросы педагогики, обменивались опытом. Трансляция форума набрала около 5 млн просмотров. Кстати, всего в области 6 с половиной тысяч классных руководителей и почти восемьсот кураторов групп в колледжах.