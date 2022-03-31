Потеря единственной дочери стала самой большой трагедией в жизни актера. Ее смерть он себе так и не простил

Потеря единственной дочери стала самой большой трагедией в жизни актера. Ее смерть он себе так и не простилЗнаменитого актера Валентина Гафта не стало в декабре 2020 года. Народный артист прожил долгую и интересную жизнь, исполнил множество ролей и навсегда запомнился многочисленным поклонникам его творчества. Помимо успехов в карьере, Валентин Иосифович нашел счастье в личной жизни, но так и не смог избавиться от чувства вины после смерти единственной дочери. Наследница свела счеты с жизнью совсем молодой, а ее прославленный отец винил в этом только себя.Брак Валентина Гафта с матерью его единственной дочери не был счастливым. Выросшая в состоятельной семье Инна Елисеева, как и многие другие женщины, стала заложницей чар обаятельного актера – встретив его однажды, она бесповоротно влюбилась. Артист не рассчитывал, что их отношения зайдут дальше непродолжительного романа, однако девушка забеременела. Поговаривали, чтобы женить на себе Гафта, Елисеева даже пригрозила ему самоубийством. Впрочем, другого выбора у него не оставалось. Пара зарегистрировала отношения и вскоре, в 1973 году, на свет появилась Оля.Актер души не чаял в дочке, но с трудом уживался с женой, которая то и дело демонстрировала свой скверный характер. Инна регулярно закатывала супругу скандалы, а ее родители даже не пытались скрыть своего пренебрежительного отношения. Прошло около семи лет, прежде чем Гафт решился подать на развод. Бывшая жена не смогла простить мужчину за этот поступок, однако тяжелее всего приходилось их общей дочке.Оля тяжело переживала расставание родителей, а ее мать то и дело подливала масла в огонь. Елисеева была против, чтобы девочка виделась с отцом и всячески препятствовала их общению. Несмотря на это, у Гафта получалось встречаться с дочерью тайком и даже баловать ее подарками. Знаменитый отец старался участвовать в жизни наследницы и оказывать ей поддержку, однако жизнь Ольги складывалась непросто. Девушка страдала от профессиональной нереализованности, кроме того, мать постоянно вымещала на ней свою злость.Поступить в театральный институт у дочери Гафта не получилось, да и в балете, которым девушка увлекалась с детства, ей не удалось добиться особых успехов. Ольга тяжело переживала неудачи, страдала от неуверенности в себе, к тому же, терпела издевательства от матери. Ходили слухи, что после ухода мужа Елисеева постоянно унижала дочь, распускала руки и даже упекла ее в психиатрическую клинику. Ольга несколько раз пыталась покончить с собой, а знаменитый отец старался вернуть ей желание жить. К несчастью, уберечь наследницу у него не получилось.В августе 2002 году, когда мать была на даче, девушка добровольно ушла из жизни в возрасте 29 лет. Ее тело нашли только спустя сутки. Ольгу кремировали, родительница не пришла на ее похороны и скончалась от рака спустя год. Согласно данным некоторых СМИ, наследница Валентина Гафта , где обвинила в случившемся свою мать и пожаловалась на то, что отец уделял ей мало внимания. Актер очень тяжело переживал утрату и винил в смерти дочери только себя. Пронеся этот крест через всю жизнь, Валентин Иосифович скончался в 2020 году. У него остался еще один наследник – внебрачный сын Вадим Никитин.