Госпитализированы 116 человек из них 39 детей и 1 беременная женщина. Сотрудники облздрава привели свою медстатистику по беженцам, приехавшим в регион из ДНР, ЛНР и Украины. С 17 по 23 марта в

Госпитализированы 116 человек из них 39 детей и 1 беременная женщина. Сотрудники облздрава привели свою медстатистику по беженцам, приехавшим в регион из ДНР, ЛНР и Украины. С 17 по 23 марта в область прибыли 3 железнодорожных состава. 31 марта в регион прибудут ещё 490 человек, из них 128 детей. Состояние здоровья переселенцев, приезжающих в область