Документация по определению подрядчика размещена на сайте госзакупок.

Минкульт выделил 10,7 млн рублей на восстановление Троицкого монастыря в Муроме. Документация по определению подрядчика размещена на сайте госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«В прошлом году за счёт регионального бюджета разработана научно-проектная документация по сохранению восточного участка ограды. Глава региона Александр Авдеев обратился в Министерство культуры с просьбой выделить деньги на реставрацию. Ведомство поддержало это обращение», - добавили в пресс-службе губернатора.Напомним, что по сообщениям очевидцев, стена упала в апреле 2021 года без чьей-либо помощи. К счастью, никто не пострадал. В Епархии предположили, что причиной послужило обветшание постройки.Добавим, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских.