Об этом сообщили сотрудники областного Центра закупок- все контракты с поставщиками и...

Об этом сообщили сотрудники областного "Центра закупок"- все контракты с поставщиками и производителями медикаментов остаются в силе.Сорок процентов лекарственных препаратов, поступающих на склад- иностранного происхождения, при этом значительная их доля производится в Китае и Индии. В этом году регион дополнительно направит на лекарственное обеспечение льготников двести девяносто миллионов рублей, из них восемьдесят пять миллионов - на приобретение инсулина. На текущий момент на отсроченном обеспечении осталось четыреста тридцать льготных рецептов и это число уменьшается- об этом ранее заявил глава облздрава Артём Осипов. С осени прошлого года очередь уменьшилась в двенадцать раз.Марина Куркина, и.о. директора «Центра закупок»:- В большом количестве имеются препараты для лечения легочно-сосудистых заболеваний, бронхо-легочных, для всех льготных категорий лекарственные препараты поступают своевременно и отправляются в сеть.