Мэрия нашла подрядчика.

В Коврове заключили контракт на ремонт Павловского моста. Стоимость превысит 315 млн рублей. Сдать объект должны через 1,5 года.«Мостостроительная фирма МПФ» из Нижегородской области выбрана подрядчиком. На днях начнутся работы. Будем контролировать сроки и качество», - депутат Госдумы Игорь Игошин в соцсетях.Напомним, что с 3 апреля по эстакаде движение троллейбусов. Директор местного «Управления троллейбусного транспорта» надеется, что ограничения продлятся не на весь период ремонта путепровода. Восстановить сообщение планируется после завершения первого этапа работ.