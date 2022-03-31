31.03.2022

2022-03-31 17:35:38

Петр Толстой: Промывание мозгов молодёжи на Украине было поставлено на поток

Единая Россия и Минпросвещения озвучили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников. В них представлена искаженная информация об исторических и географических фактах и воспитывается ненависть ко всему русскому.



Более 300 книг методической и учебной литературы сводный отряд волонтеров привез из школ освобожденных территорий. Эксперты, педагоги и историки провели анализ учебников, методических пособий, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. В них переписывались целые страницы истории. И все это финансировалось иностранными государствами, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции Единой России и Минпросвещения Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти.



Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской власти против Украины, - отметила председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта Культура малой Родины Ольга Казакова.



То, что попадает в руки наших военных по мере освобождения городов на Украине, доказывает: всё, о чём мы говорили многие годы, а наши западные коллеги и российская либеральная общественность называли кремлевской пропагандой - правда. Ситуация даже ещё хуже, чем мы думали.



Промывание мозгов молодёжи на Украине было поставлено на поток, а русофобия и нацизм стали полноценной частью государственной идеологии. Это доказывают методические пособия для учителей: Бандера и Шухевич – национальные герои, про Юрия Гагарина – ни слова, про общую историю и Великую Отечественную войну – тоже. Из украинской молодежи делали Гитлерюгенд, – подчеркнул член Высшего совета партии, секретарь Московского городского регионального отделения партии Единой России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. – И как на это реагирует просвещенная Европа? А никак! В Германии, Польше дети с русскими фамилиями или из семей русского происхождения подвергаются нападкам со стороны сверстников при молчаливом одобрении учителей.



Парламентарий добавил, что русские как нация активно и давно обесчеловечиваются не только на Украине, но и в Европе. Мы же помним, что предшествовало массовому уничтожению евреев в 1938-39 гг.? Сначала шла подготовка общественного мнения, евреев постепенно лишили всех гражданских прав, а закончилось всё газовыми камерами. Удивительно, что у кого-то всё ещё остаются какие-то сомнения относительно целей и задач специальной военной операции на Украине, – отметил Толстой.



Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметил, что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации - материалы Северо-Атлантического альянса. В учебниках не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, по факту они там называются террористами.



Все представленные учебники были переданы в музей парка Россия – моя история, где будет создан соответствующие раздел экспозиции Освобождение. Ознакомиться с фактами искажения истории и географии в украинских учебных материалах смогут все желающие.



Мы никогда не допустим, чтобы история, география были искажены, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине, - подчеркнул Сергей Кравцов.