Иск рассмотрят 14 апреля.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит иск городского прокурора о признании недействительным разрешения на строительство дома в Коммунаре. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Заявление поступило 30 марта. Документ на возведение объекта выдан департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Застройщик - «Ренова». Предполагалось, что компания возведёт многоэтажку с подземным паркингом.«Административное исковое заявление назначено к рассмотрению на 19 апреля на 10.00», - уточнили в суде.Судя по всему, речь идетРанее редакция «33Live.Ru» писала о том, что вышеуказанная фирма потребовала от удалить материал о недовольстве местных жителей стройкой в микрорайоне «Коммунар». Застройщик заявлял о том, что журналисты лоббируют интересы местных жителей и порочат его деловую репутацию.В статье коллег были опубликованы жителей и обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Под открытым письмом подписались 68 человек. Его копии были отправлены в Заксобрание, Белый дом, а также депутату Госдумы Игорю Игошину. Видимо, письмо дошло.