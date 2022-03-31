Напомним, что сейчас памятник ЮНЕСКО находится на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Владимирская епархия подала заявление в Росимущество, в котором просит передать Успенский собор церкви в безвозмездное пользование. Обращение находится на рассмотрении ведомства.Ранее РПЦ передали Успенского кафедрального собора, которая оставалась бесхозяйной на протяжении 75 лет. Священнослужители намерены заказать ПСД по реставрации объекта. Сейчас он находится в плохом состоянии - на колокольне растут деревья, повреждена крыша.Напомним, что сейчас памятник ЮНЕСКО находится на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 2018 духовенство пыталось забрать собор у ВСМЗ, но не в пользование, а в собственность. Тогда - не сложилось.