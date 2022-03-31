Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

В детских садах и школах Владимирской области отменили ряд ковидных органичений. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.«Предусматривается снятие ограничений на работу детских образовательных организаций. Отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного кабинета, разному времени начала уроков и перемен внутри учреждения, соблюдению социальной дистанции между учениками. Ребёнку больше не нужно приносить справку об эпидокружении», - пояснила она.Юлия Каркаваниди добавила, что допускается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а летние оздоровительные учреждения смогут вернуться к работе с полной вместимостью.Неизменными остаются генеральные уборки, дезобработка, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков.