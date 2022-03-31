На него завели уголовное дело. Ему грозит большой тюремный срок.

В Киржаче полиция задержала 34-летнего иностранца с крупной партией героина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Автомобиль такси, на котором злоумышленник передвигался в качестве пассажира, был досмотрен оперативниками на одной из городских АЗС. Под сиденьем сотрудники МВД обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 372 свёртка с порошком белого цвета, а также два пакета, перемотанные изолентой.«Согласно заключению эксперта, внутри был героин общей массой более 580 граммов. Мужчина планировал продать его через тайники-закладки», - пояснили в пресс-службе УМВД.Подозреваемого арестовали. На него завели уголовное дело. Фигуранту грозит большой тюремный срок.