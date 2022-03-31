26 марта текущего года сотрудники полиции Владимирской области в ходе проведения мероприятий,...

26 марта текущего года сотрудники полиции Владимирской области в ходе проведения мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, задержали 34-летнего гражданина одной из сопредельных республик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Автомобиль такси, на котором он передвигался в качестве пассажира, был досмотрен оперативниками на автозаправочной станции в городе Киржач. Под сиденьем полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 372 свёртка с порошком белого цвета, а также два пакета, обмотанные изолентой с аналогичным содержимым. Согласно заключению эксперта, внутри был героин общей массой более 580 граммов.Установлено, что наркотик перевозил иностранец. Он планировал сбыть его бесконтактным способом через тайники-закладки.Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении сбытчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.30 марта судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/