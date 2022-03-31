Поиски ведут спасатели и местная полиция.

В Ковровском районе ищут женщину, которая 26 марта отправилась ловить рыбу на Клязьму. Ковровчанка 1979 года рождения взяла удочку. В руках у неё был пакет. Об этом рассказал местный спасатель Михаил Быков.«Сотрудники службы оперативно выдвинулись на место, где в последний раз была замечена женщина. Совместно с полицией изучен берег и осмотрен лёд. Никаких «зацепок» не найдено. Из-за ухудшения погоды и наступления темноты поиски временно приостанавливали», - добавил он.Сейчас поиск продолжается. Пропавшую без вести пока не нашли.«Уходя в лес, поход или на рыбалку, сообщите родственникам куда вы идёте и когда вернётесь. Берите с собой заряженный телефон, тёплую одежду и запас питьевой воды», - предупреждают спасатели.Напомним, что с 15 марта во Владимирской области запрещено выходить на лёд водоёмов.