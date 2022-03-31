Ограничительные меры ослабляют, но ситуация с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой. Региональный Роспотребнадзор сообщает: хоть число заболевших у нас не такое большое, как было

Ограничительные меры ослабляют, но ситуация с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой. Региональный Роспотребнадзор сообщает: хоть число заболевших у нас не такое большое, как было раньше, но и охват ковид-тестирования среди населения области низкий. По состоянию на 30 марта это всего лишь 119,7 на 100 тысяч населения, при необходимом показателе – не менее 300 на 100