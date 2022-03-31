Снять квартиру в Москве стало гораздо проще и дешевле.

Снять квартиру в Москве стало гораздо проще и дешевле.Рынок недвижимости в России зависит от ряда внешних факторов. В условиях общемировых тенденций и повышения ключевой ставки ЦБ он неизбежно колеблется. Поэтому делать прогнозы многие аналитики не берутся. Однако уже сейчас видно, что за месяц картина поменялась кардинально.В Москве на 76 процентов увеличилось число арендных квартир, которые доступны семьям с детьми. В списке объявлений стало на 11 тысяч объектов по аренде жилья больше. Такая тенденция наблюдалась в столичном регионе с 20 февраля по 20 марта 2022 года.Всего в Москве свободны около 26,9 тысячи квартир, рассказал агент по недвижимости Ярослав Кобаладзе. По его словам, это объясняется тем, что требования к арендаторам квартир в столице снизились. Конкуренция на рынке арендного жилья растет, и теперь собственники соглашаются сдавать жилье тем, кому раньше не хотели.В связи с такой ситуацией за месяц число предложений по аренде квартир резко возросло. Снять квартиру в Москве теперь легче и дешевле.Ранее "Дни.ру" писали о том, что стоимость аренды жилья в столичном регионе заметно снизилась и продолжит этот тренд.