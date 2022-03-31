Анна Семенович и певица Слава представили дуэт Бумеранг. Корреспондент Дни.ру побывал на презентации композиции и встретился с артистками.

Анна Семенович и певица Слава представили дуэт "Бумеранг". Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации композиции и встретился с артистками.Анне Семенович в марте исполнилось 42 года. Но она по сей день не замужем. И даже никогда не была! "Муж, конечно, мне нужен, но специально кого-то не ищу, в состоянии поиска не нахожусь, потому то вокруг меня всегда много мужчин, – заверила Анна. – Даже на сайтах знакомств никогда не была!"Но где же тогда можно познакомиться с такой красавицей? Анюта дала наводку потенциальным женихам: "В ресторане, на улице, в самолете – где угодно! Я не скрываюсь, не сижу дома или в подвале, а везде хожу".Анна много работает, поэтому тревог о хлебе насущном у нее тоже нет. "Я не запасаюсь крупами или мукой, как некоторые, – призналась она. – Это все есть в магазинах – можно пойти и купить". Он считает себя довольно обеспеченным человеком. "Все, что мне нужно для комфортной жизни, у меня есть, а, скажем, о яхте я никогда не мечтала, мне она без надобности", – пояснила мудрая и экономная певица.Единственное, что сегодня тревожит звезду, сокращение гастролей и концертов. "Но это обычное сезонное явление, так что я не паникую, все вернется на круги своя", – заверила она.