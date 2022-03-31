Аналитики зафиксировали рекордное число сделок по купле-продаже квартир в России.

Аналитики зафиксировали рекордное число сделок по купле-продаже квартир в России.В России массово скупают склады и коммерческую недвижимость. Показатели стали рекордными за первый квартал 2021 года. В это время люди накупили коммерческой недвижимости на ₽105 млрд. Это почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и рекордное число сделок по недвижимости за 20 лет, утверждают эксперты консалтинговой фирмы "Джонс Лэнг ЛаСаль".Согласно исследованиям компании, 59% общего числа покупок составляют сделки с площадками под жилые проекты. В этой части объем сделок составил 62,6 млрд рублей. В коммерческой недвижимости этот показатель достиг 42,8 млрд рублей, что тоже в два раза выше аналогичного периода прошлого года.13% всех транзакций составили в сегменте торговой недвижимости, 11% — офисной, сделки с недвижимостью под склады составили 9%, с гостиничной — 6%, сегмент МФК — 2%. В компании отметили особенный интерес инвесторов к складским помещениям. По итогам первого квартала текущего года объем сделок по покупкам складов достиг 9,5 миллиарда рублей. Этот показатель самый высокий за 8 лет.Эксперты отмечают, что такая картина развивается как тенденция предыдущих лет. Инвесторам удалось завершить наработанное ранее, что привело к рекордным показателям. Однако по мнению аналитиков дальше картина будет развиваться иначе.После повышения ключевой ставки ЦБ рынок недвижимости почти встал. Это непосредственно отразится на доходности от инвестиционных сделок по коммерческой недвижимости. По мнению аналитиков, дальнейшая привлекательность вложений в сферу недвижимости будет зависеть от динамики стоимости заемного финансирования и стабильности рынка.