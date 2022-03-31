В Собинском районе 38-летнего мужчину обвинили в совершении убийства 15-летнего рыбака. Как...

В Собинском районе 38-летнего мужчину обвинили в совершении убийства 15-летнего рыбака. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, владельцы водоема осуществляли коммерческую деятельность, связанную с разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке. В ночное время 6 июля 2020 года 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на данный водоем в Собинском районе в целях хищения рыбы.Зная о систематических хищениях, обвиняемый с целью пресечь несанкционированный вылов, затаился в кустах с охотничьим ружьем. Увидев, человека возле пруда, мужчина произвел предупредительный выстрел в воздух. Услышав его, отец потерпевшего попытался скрыться. Преследуя рыбака, 38-летний мужчина заметил подростка и произвел в него прицельный выстрел. 15-летнему молодому человеку дробью причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался в медицинском учреждении.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. С версией подсудимого о неосторожном причинении смерти несовершеннолетнему коллегия присяжных не согласилась. На основании приведенных стороной обвинения доказательств вынесен вердикт о виновности жителя Собинского района в инкриминируемом ему деянии.Фото автора Morgan Marinoni: Pexels