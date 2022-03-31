Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Из подвалов - за парты!
Вернулись к занятиям спустя...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Из подвалов - за парты!
Вернулись к занятиям спустя месяц вынужденных каникул. Дети переселенцев из Донбасса и Украины вновь сели за парты.
- Подрядчик найден
Ремонту аварийного Павловского моста в Коврове быть! Когда начнутся работы на путепроводе?
- Повышая КПД
Из сотрудников в директора. Что такое "Фабрика офисных процессов" и как она помогает экономить в период зарубежных санкций?