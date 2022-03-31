Сегодня Владимир присоединится к акции Зажги синим!, посвященной Всемирному дню распространения...

Сегодня Владимир присоединится к акции "Зажги синим!", посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме.В этот день здания, скульптуры и природные объекты подсвечивают синим цветом, символизирующим это психическое расстройство. «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» организует флэшмоб в 4 часа дня на площадке около Городского дворца культуры. Все участники должны быть в синем.