Акция призвана порадовать детей, прибывших в Россию из Украины, Луганской и Донецкой Народных...

Акция призвана порадовать детей, прибывших в Россию из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.Дети будут рады мягким игрушкам, куклам, паззлам, конструкторам, наборам для творчества. А также канцелярским товарам, книгам, настольным играм, одежде и обуви. Вещи принимают: во Владимирском филиале РАНХиГС, в "Молодежном центре" на Михайловской и в Управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике.