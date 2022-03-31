Его включили в реестр памятников культурного наследия.

Во Владимире дом поэта Александра Безыменского включили в реестр объектов культурного наследия. Теперь аварийную постройку на Гагарина - 15 не снесут. В ближайшее время власти закажут госэкспертизу, которая определит ценность здания. Об этом рассказали в инспекции государственной охраны памятников Владимирской области.Двухэтажку в 1870-х годах построил крестьянин Алексей Поленов. Позднее имущество отошло крестьянину Михаилу Чирину, который открыл здесь постоялый двор. Через 15 лет его купил Павел Мусатов.В советское время в доме оборудовали квартиры. В 2017 году он признан ветхим и подлежащим в срок до 5 июня 2020 года. Однако чиновники не снесли объект в указанный срок. Делом заинтересовалась прокуратура.«Сроки вышли, квартиры не расселены, новое жильё не приобретено. В итоге владимирцы вынуждены находиться в крайне неблагоприятных условиях», -Один из нанимателей - ветеран труда, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием предоставить квартиру площадью 44,4 квадратных метра. Иск удовлетворен. Суд обязал мэрию Владимира переселить семью ветерана из аварийного жилья в благоустроенную квартиру.Известно, что в доме 7 квартир, из которых 6 – частные и одна муниципальная. По данным горадминистрации, кроме вышеуказанной семьи никто не живёт. Сейчас владимирцам нашли жильё.Что касается уничтожения особняка, то власти решили проконсультироваться с экспертами.«Этот дом – часть сложившейся застройки. Следует хорошо подумать и не наломать дров», - уточнили в мэрии.Как оказалось, не зря. Теперь дом со 150-летней историей стал памятником архитектуры. Его дальнейшую судьбу будут решать в госинспекции.